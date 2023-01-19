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НовостиОбщество19 января 2023 5:36

В Майкопе водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста

Пенсионера в результате ДТП госпитализировали
Валерия ГОДОВНИКОВА
По факту случившейся аварии проводится проверка

По факту случившейся аварии проводится проверка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Майкопе водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста. Пенсионер получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

- Установлено, что 52-летний местный житель, управляя иномаркой, совершил наезд на 70-летнего мужчину, который двигался на двухколесном транспорте, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все причины, способствовавшие совершению ДТП.