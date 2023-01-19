За прошедшую неделю зарегистрировано 1693 новых случая заражения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Адыгее вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 1693 новых случая заражения.
- Уровень заболеваемости составил 36,1 на 10 тысяч населения, что выше уровня недельного эпидемического порога и выше уровня заболеваемости по отношению к предыдущей неделе, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике проводится постоянный мониторинг циркуляции респираторных вирусов.