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НовостиОбщество19 января 2023 5:47

В Адыгее вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

Ситуация с заболевшими ухудшилась
Валерия ГОДОВНИКОВА
За прошедшую неделю зарегистрировано 1693 новых случая заражения

За прошедшую неделю зарегистрировано 1693 новых случая заражения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 1693 новых случая заражения.

- Уровень заболеваемости составил 36,1 на 10 тысяч населения, что выше уровня недельного эпидемического порога и выше уровня заболеваемости по отношению к предыдущей неделе, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике проводится постоянный мониторинг циркуляции респираторных вирусов.