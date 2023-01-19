Газификацию домов компенсировали 600 жителям Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае при газификации домов компенсируют часть затраченной на расходы суммы. На эти цели из краевого бюджета направили более 45 млн рублей.

– На Кубани действует президентская программа. Газ в регионе бесплатно проводят только до границ земельных участков. А затраты при проведении к дому компенсирует государство. Ранее можно было возместить до 75 тысяч рублей, с декабря прошлого года увеличили сумму до 100 тысяч, – напомнил губернатор Вениамин Кондратьев.

Около 600 жителей уже получили компенсацию за газификацию домовладений. Вернуть средства могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года и входит в перечень льготных категорий: в их числе мобилизованные, добровольцы СВО, а также члены их семей, инвалиды, ветераны, пенсионеры и другие.

Для получения компенсации надо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Консультацию можно получить по номеру 8(800)250-55-03.