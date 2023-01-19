Очередь на Керченскую переправу ожидают 57 большегрузов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу, по данным на утро 19 января, ожидают 57 машин. Авто собираются на накопительных стоянках, где есть пункты обогрева и дежурят волонтеры.

- За прошедшие сутки паромы «Лаврентий», «Ейск», «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым 332 автомобиля и 390 пассажиров, - отметили в оперштабе.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, которые ввели 27 октября. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, 20 января Крымский мост перекроют. Ограничения введут с 12:00. На путепроводе будут проводить ремонтные работы. Планируется снять запрет на проезд до 18 часов вечера. Водителей просят заранее планировать свои поездки.