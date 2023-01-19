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НовостиОбщество19 января 2023 6:55

В Сочи в крещенские купели окунулись более 5 тысяч человек

В 37 храмах города пройдут праздничные службы
Валерия ГОДОВНИКОВА
На территории курорта было специально подготовлено 10 мест для совершения обряда омовения. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На территории курорта было специально подготовлено 10 мест для совершения обряда омовения. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В крещенские купели Сочи окунулись более 5 тысяч человек. С давних времен считается, что таким образом можно смыть грехи. На территории курорта было специально подготовлено 10 мест для совершения обряда омовения.

- Наиболее посещаемым в эту ночь стал пляж «Ривьера» в Центральном районе. Здесь на протяжении всей береговой полосы были установлены уличные газовые обогреватели. Всем желающим предлагали бесплатный чай и угощения, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», праздничные службы пройдут во всех 37 храмах города. Местные жители и гости курорта смогут набрать по их завершению святой воды.