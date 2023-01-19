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НовостиОбщество19 января 2023 7:03

В Динском районе с фирмы взыскали 500 тысяч рублей задолженности по налогам

Организация не платила налоги несколько лет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

В Динском районе выявили злостного должника – им оказалась фирма-оптовик, занимающаяся торговля металлами и металлическими рудами. За несколько лет организация накопила долг по налогам на сумму 477 тысяч рублей.

- Выяснилось, что организации-должнику принадлежат земельный участок промышленного назначения в станице Динской. Имущество арестовали, а неплательщика налогов официально предупредили об уголовной ответственности. Без малого полмиллиона рублей удалось взыскать в пользу государства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Вскоре после ареста задолженность была погашена, денежные средства поступили на депозитный счет приставов, откуда перечислены взыскателю в полном объеме.