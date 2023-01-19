В сквере на Красной Поляне установили памятник маршалу Советского Союза

Рабочие установили детскую площадку

В сочинском поселке Красная Поляна благоустроили сквер на пересечении улиц Волоколамская и Защитников Кавказа. Здесь открыли новую зону для отдыха. Рабочие установили детскую площадку. Также в сквере состоялось торжественное открытие памятника маршалу Советского Союза Андрея Гречко.

- При строительстве площадки были использованы исключительно природные экоматериалы. Кроме того, она призвана развивать детское воображение, - рассказала депутат ЗСК Анна Невзорова.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, на торжественное открытие сквера приехали депутаты, чиновники и местные жители.