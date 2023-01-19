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НовостиОбщество19 января 2023 7:05

В сквере на Красной Поляне установили памятник маршалу Советского Союза

Сквер благоустроили на пересечении улиц Волоколамская и Защитников Кавказа
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Рабочие установили детскую площадку

Рабочие установили детскую площадку

В сочинском поселке Красная Поляна благоустроили сквер на пересечении улиц Волоколамская и Защитников Кавказа. Здесь открыли новую зону для отдыха. Рабочие установили детскую площадку. Также в сквере состоялось торжественное открытие памятника маршалу Советского Союза Андрея Гречко.

- При строительстве площадки были использованы исключительно природные экоматериалы. Кроме того, она призвана развивать детское воображение, - рассказала депутат ЗСК Анна Невзорова.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, на торжественное открытие сквера приехали депутаты, чиновники и местные жители.