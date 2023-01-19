Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 7:12

Парк в Славянском районе Кубани благоустроят в 2023 году

Он появится в хуторе Беликов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Обновленный парк появится рядом с сельским клубом. Фото: администрация региона

Обновленный парк появится рядом с сельским клубом. Фото: администрация региона

На Кубани продолжают благоустраивать парки. Рабочие взялись за территорию в хуторе Беликов Славянского района. Обновленный парк появится рядом с сельским клубом. Работы выполняются по нацпроекту.

– Здесь установят детскую игровую площадку с резиновым покрытием, универсальную спортивную площадку и зону с уличными тренажерами. Предусмотрена дополнительная высадка деревьев для создания тени и комфортного пребывания детей и взрослых, – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в парке планируют сделать зону для велосипедистов и установить скамейки с навесами.