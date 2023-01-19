Парк в Славянском районе Кубани благоустроят в 2023 году

Обновленный парк появится рядом с сельским клубом. Фото: администрация региона

На Кубани продолжают благоустраивать парки. Рабочие взялись за территорию в хуторе Беликов Славянского района. Обновленный парк появится рядом с сельским клубом. Работы выполняются по нацпроекту.

– Здесь установят детскую игровую площадку с резиновым покрытием, универсальную спортивную площадку и зону с уличными тренажерами. Предусмотрена дополнительная высадка деревьев для создания тени и комфортного пребывания детей и взрослых, – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в парке планируют сделать зону для велосипедистов и установить скамейки с навесами.