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НовостиОбщество19 января 2023 7:23

В Майкопе прошел вечер памяти заслуженного артиста РФ Кима Тлецерука

Мероприятие было приурочено к 80-летнему юбилею гармониста
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе прошел вечер памяти заслуженного артиста России Кима Тлецерука. Фото: https://t.me/mincult_ra

В Майкопе прошел вечер памяти заслуженного артиста России Кима Тлецерука. Фото: https://t.me/mincult_ra

В Национальном музее Адыгеи прошел вечер памяти заслуженного артиста РФ, народного артиста республики, выдающегося гармониста Кима Тлецерука. Мероприятие было приурочено к его 80-летнему юбилею. Участие приняли родственники артиста, друзья и ученики, а также деятели культуры и искусства региона.

- Творчество Кима Хамидовича – неоценимый вклад в культуру . В сердцах множества людей он остается как удивительный, разносторонний человек и просветитель, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в рамках памятного вечера, ученики Кима Тлецерука, а также профессиональные артисты исполнили всеми любимые народные мелодии.