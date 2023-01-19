Первое место возглавил Краснодарский край Фото: Иван ВИСЛОВ

Краснодарский край возглавил национальный туристический рейтинг. ТОП составляли центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал о туризме «Отдых в России».

- Исследование посвятили развитию туризма, туристической привлекательности регионов России и их потенциалу, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, первое место возглавил Краснодарский край. На втором - Подмосковье, а на третьем - Москва.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, исследователи оценивали уровень развития туротрасли и гостиничной инфраструктуры. Эксперты брали во внимание доходность сферы туризма, популярность региона у туристов и иностранцев. Также оценивались такие факторы, как уникальность, безопасности и интерес в интернете и СМИ.

Всего в Национальный туристический рейтинг 2022 года пошли 85 регионов Российской Федерации.