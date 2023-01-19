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НовостиОбщество19 января 2023 8:00

В Адыгее за год благоустроили 42 общественных и дворовых территории

На реализацию нацпроекта в республике направили 570,7 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее за 2022 год привели в порядок 12 общественных и 30 дворовых территории

В Адыгее за 2022 год привели в порядок 12 общественных и 30 дворовых территории

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал об итогах исполнения мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в республике в 2022 году. В регионе стараются создать комфортные условия дли жизни и отдыха местных жителей

- Создание комфортных условий для жизни и отдыха – одна из первостепенных задач. Важно, что общественные пространства для благоустройства выбираются самими жителями, с ними же обсуждаются и детали на всех этапах работы, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - В текущем году работа будет продолжена.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», объем финансирования нацпроекта составил 570,7 млн рублей. Это позволило завершить строительство и реконструкцию семи объектов водоснабжения. А также обеспечить ввод 468 тысяч кв метров жилья. Кроме того, за это время в республике благоустроили 12 общественных и 30 дворовых территории