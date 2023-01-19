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НовостиПроисшествия19 января 2023 8:07

Адвокату-мошеннику дали 3 года тюрьмы за обман жителей Кубани

Житель Крымска обещал за деньги оказать содействие в смягчении приговора осужденному
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Приговор вступил в законную силу

Приговор вступил в законную силу

В Крымске признали виновным в мошенничестве Сергея Маркова. Он обещал местным жителям помощь в юридических моментах, не имея соответствующего образования.

- Маркова попросила женщина помочь обжаловать приговор, чтобы смягчить наказание ее осужденному супругу. Подсудимый попросил за услугу 1,5 млн рублей. При этом, мужчина не имел юридического образования и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме этого, известно, что Марков брал 1,4 млн рублей в долг под расписку и не вернул.

- В судебном заседании подсудимый признал вину. Судом ему назначено 3 года исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.