Адвокату-мошеннику дали 3 года тюрьмы за обман жителей Кубани

Приговор вступил в законную силу

В Крымске признали виновным в мошенничестве Сергея Маркова. Он обещал местным жителям помощь в юридических моментах, не имея соответствующего образования.

- Маркова попросила женщина помочь обжаловать приговор, чтобы смягчить наказание ее осужденному супругу. Подсудимый попросил за услугу 1,5 млн рублей. При этом, мужчина не имел юридического образования и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме этого, известно, что Марков брал 1,4 млн рублей в долг под расписку и не вернул.

- В судебном заседании подсудимый признал вину. Судом ему назначено 3 года исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.