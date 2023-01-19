Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 8:11

В Адыгее за сутки задержали шесть пьяных водителей

Всего за это время выявили 314 нарушений дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
ДТП с пострадавшими в республике за этот период не зарегистрировано

ДТП с пострадавшими в республике за этот период не зарегистрировано

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки задержали шесть пьяных водителей. Всего за это время на дорогах республики зарегистрировали 314 нарушений, из них 19 - допущено пешеходами.

Кроме того, жители региона 242 раза за 18 января обращались в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство обращений поступило из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- Выявлено шесть нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. - сообщили в пресс-службе регионального МВД. - В Адыгее ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.