ДТП с пострадавшими в республике за этот период не зарегистрировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки задержали шесть пьяных водителей. Всего за это время на дорогах республики зарегистрировали 314 нарушений, из них 19 - допущено пешеходами.

Кроме того, жители региона 242 раза за 18 января обращались в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство обращений поступило из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- Выявлено шесть нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. - сообщили в пресс-службе регионального МВД. - В Адыгее ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.