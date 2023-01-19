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НовостиОбщество19 января 2023 8:13

Сочи вошел в тройку популярных направлений на поезде в России

На курорт ездят 9,3% туристов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Туроператоры определили самые востребованные направления для железнодорожных путешествий за январь 2023 год.

Туроператоры определили самые востребованные направления для железнодорожных путешествий за январь 2023 год.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Туроператоры определили самые востребованные направления для железнодорожных путешествий за январь 2023 год. По итогам исследования, Сочи вошел в тройку популярных направлений на поезде в России. На курорт ездят 9,3% туристов.

- Самым популярным городом стала Москва: на нее приходится 29,7% поисковых запросов пользователей, - рассказали в пресс-службе российского турагентства.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на втором месте оказался Санкт-Петербург. Поездки в северную столицу рассматривают для себя 23,5% туристов.