Туроператоры определили самые востребованные направления для железнодорожных путешествий за январь 2023 год. Фото: Иван ВИСЛОВ

Туроператоры определили самые востребованные направления для железнодорожных путешествий за январь 2023 год. По итогам исследования, Сочи вошел в тройку популярных направлений на поезде в России. На курорт ездят 9,3% туристов.

- Самым популярным городом стала Москва: на нее приходится 29,7% поисковых запросов пользователей, - рассказали в пресс-службе российского турагентства.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на втором месте оказался Санкт-Петербург. Поездки в северную столицу рассматривают для себя 23,5% туристов.