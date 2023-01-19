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НовостиОбщество19 января 2023 8:16

Кубань увеличила экспорт масложировой продукции на 48%

Сумма поставок достигла около 1 млрд рублей
Светлана ОВДЕЙ
Кубань увеличила экспорт масложировой продукции на 48% Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубань увеличила экспорт масложировой продукции на 48% Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубань увеличила экспорт масложировой продукции на 48%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в 2022 году край экспортировал продукцию на сумму около 1 млрд рублей.

- Основным экспортным продуктом в этой категории являются растительные масла – подсолнечное и рапсовое. В частности, объем поставок рапсового масла на зарубежные рынки за год вырос в три раза, - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

Кроме того, регион экспортирует жмыхи, маргарин и майонез. Наибольшие поставки отмечены в страны Азии, Восточной и Западной Европы.

В настоящее время для кубанских аграриев действует господдержка. Производителям возмещают часть затрат на выращивание масличных культур.