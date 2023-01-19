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НовостиОбщество19 января 2023 8:22

На Кубани за сутки выявили 51 новый случай заболевания COVID-19

С выздоровлением в регионе выписали 28 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани за сутки выявили 51 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 51 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 51 новый случай заболевания COVID-19. Самому старшему пациенту 85 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 12 пациентов, в Сочи - 8, в Новороссийске - 6, в Калининском районе - 4. Три положительных результата получено в Приморско-Ахтарском район, по два - в Армавире, Кореновском, Кущевском Мостовском и Тимашевском муниципалитетах.

- По одному случаю выявили в Горячем Ключе, Выселковском, Кавказском, Каневском, Новопокровском, Староминском, Тихорецком и Успенском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 28 пациентов.