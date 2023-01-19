Брат помог старшей сестре спрятать труп в Ростовской области

Осужденная намерена обжаловать приговор

Жуткие события разворачивались в одном из сел Ростовской области. 25-летняя девушка накинулась с ножом на своего бывшего мужа. А когда поняла, что он мертв, позвала младшего брата и мать помочь спрятать тело.

- У девушки было двое сыновей — семилетний мальчик и годовалый. Она хотела забрать детей и уехать в другой город. Но отец младшего ребенка был против. При выяснении отношении девушка и пырнула бывшего мужа ножом, - сообщает «КП» - Ростов».

Семья заявила в полицию о случившемся только на следующий день. Девушку задержали и уже состоялся суд. Ей дали 7 лет колонии общего режима.