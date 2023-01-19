Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 8:37

«Поезд здоровья» прибыл в хутор Чернышев Адыгеи

Врачи проводят медосмотр местных жителей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жителям хутора проводят медицинские консультации. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Жителям хутора проводят медицинские консультации. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Мобильная бригада врачей проводит медосмотр жителям хутора Чернышев и Веселый Адыгеи. В Шовгеновский район прибыл «Поезд здоровья» со специалистами.

- В команде бригады – терапевт, офтальмолог, эндокринолог, хирург, кардиолог, невролог и онколог. В рамках диспансеризации, жители двух населенных пунктов проходят и лабораторные исследования, флюорографию, ЭКГ и маммографию, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Также по поручению главы республики в хуторе Чернышев провели общую инвентаризацию газового хозяйства. Для более активного участия жителей в программе социальной газификации на месте организовали мобильный офис.