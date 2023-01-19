«Поезд здоровья» прибыл в хутор Чернышев Адыгеи

Жителям хутора проводят медицинские консультации. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Мобильная бригада врачей проводит медосмотр жителям хутора Чернышев и Веселый Адыгеи. В Шовгеновский район прибыл «Поезд здоровья» со специалистами.

- В команде бригады – терапевт, офтальмолог, эндокринолог, хирург, кардиолог, невролог и онколог. В рамках диспансеризации, жители двух населенных пунктов проходят и лабораторные исследования, флюорографию, ЭКГ и маммографию, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Также по поручению главы республики в хуторе Чернышев провели общую инвентаризацию газового хозяйства. Для более активного участия жителей в программе социальной газификации на месте организовали мобильный офис.