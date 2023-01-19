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НовостиОбщество19 января 2023 8:43

Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии

Специалисты проводят работы на улице Сормовской, 102
Светлана ОВДЕЙ
Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии Фото из архива КП

Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии Фото из архива КП

Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

- По информации ООО «Краснодартеплоэнерго», направление теплосети ТЭЦ-КМР остановлено. Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, - уточнили в МЦУ Краснодара.

В настоящее время тепла нет в 166 жилых домах. Временно не отапливаются также 22 социальных объекта.

Специалисты проводят работы по улице Сормовской, 102.