Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии Фото из архива КП

Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

- По информации ООО «Краснодартеплоэнерго», направление теплосети ТЭЦ-КМР остановлено. Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, - уточнили в МЦУ Краснодара.

В настоящее время тепла нет в 166 жилых домах. Временно не отапливаются также 22 социальных объекта.

Специалисты проводят работы по улице Сормовской, 102.