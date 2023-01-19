Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии Фото из архива КП
Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.
- По информации ООО «Краснодартеплоэнерго», направление теплосети ТЭЦ-КМР остановлено. Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, - уточнили в МЦУ Краснодара.
В настоящее время тепла нет в 166 жилых домах. Временно не отапливаются также 22 социальных объекта.
Специалисты проводят работы по улице Сормовской, 102.