Кубанские спортсменки заняли три первых места Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсменки заняли три первых места на Кубке России по стрельбе из лука. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Орле. Участниками турнира стали 90 человек из 20 регионов страны. Победителей и призеров оценивали в стрельбе из классического и блочного лука.

Краснодарский край на Кубке России представили спортсменки краевого Центра паралимпийской подготовки Светлана Баранцева, Маргарита Сидоренко из Новороссийска и Юлия Алексеева из Красноармейского района. По итогам соревнований они взяли «золото».

Отмечается, что Маргарита Сидоренко заняла первое место как в личном, так и командном зачете со Светланой Баранцевой.

- Поздравляю кубанских спортсменок с успешным результатом. Адаптивными видами спорта в крае занимаются более 92,5 тысяч человек, в том числе 17 тысяч - с поражением опорно-двигательного аппарата. В составы сборных России входят 119 человек, из них по спорту ПОДА - 50, - отметил замглавы региона Александр Власов.