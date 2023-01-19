Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 9:07

Дорогу после оползня на улице Целинной в Сочи восстановят до конца мая

На участке уже забурено и забетонировано 36 свай
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Погода позволяется вести работу в усиленном режиме. Фото: администрация Сочи

Погода позволяется вести работу в усиленном режиме. Фото: администрация Сочи

В Центральном районе Сочи восстанавливают участок дороги после оползня. Работы ведутся на улице Целинной рядом с домами № 29 и 31. На данный момент, продолжает действовать режим ЧС.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на участке рабочие забетонировали уже 36 свай. Дорогу планируют отремонтировать до конца мая 2023 года. Однако погода позволяется вести работу в усиленном режиме. Возможно, участок сдадут в начале весны.

- Сейчас же сделали все возможное, чтобы снизить неудобства для местных жителей. Общественный транспорт продолжает обслуживание Целинной, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.