Дорогу после оползня на улице Целинной в Сочи восстановят до конца мая

Погода позволяется вести работу в усиленном режиме. Фото: администрация Сочи

В Центральном районе Сочи восстанавливают участок дороги после оползня. Работы ведутся на улице Целинной рядом с домами № 29 и 31. На данный момент, продолжает действовать режим ЧС.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на участке рабочие забетонировали уже 36 свай. Дорогу планируют отремонтировать до конца мая 2023 года. Однако погода позволяется вести работу в усиленном режиме. Возможно, участок сдадут в начале весны.

- Сейчас же сделали все возможное, чтобы снизить неудобства для местных жителей. Общественный транспорт продолжает обслуживание Целинной, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.