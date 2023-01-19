В Ростовской области девушка погибла в ДТП на парковке

Полицейские изъяли записи с камер наблюдения, проводится проверка

Смертельная авария случилась в Новочеркасске. Там на парковке возле торгового центра женщина на Daewoo Matiz сбила двух пешеходов, один из них погиб.

- По словам очевидцев, легковушка сбила 25-летнюю девушку и 30-летнего парня. Пострадавшая скончалась на месте. Очевидцы рассказали, что 31-летняя водитель иномарки попыталась скрыться, ее задержали очевидцы, которые и вызвали полицию. Выяснилось, что у женщины даже не было водительских прав, - пишет «КП» - Ростов».

По данным издания, виновница после случившегося предложила пострадавшему вывезти и спрятать труп. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, но не исключено, что правоохранители в ближайшее время возбудят уголовное дело.