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НовостиОбщество19 января 2023 9:28

В Краснодаре закрыли нелегальный игорный клуб

Заведение обнаружили по улице Восточно-Кругликовской
Светлана ОВДЕЙ
Игорный клуб работал по улице Восточно-Кругликовской Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Игорный клуб работал по улице Восточно-Кругликовской Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре закрыли нелегальный игорный клуб. Заведение работало в цокольном этаже многоэтажки по улице Восточно-Кругликовской. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Во время проверки на рабочем месте оказались охранник, два официанта и посетитель. Полицейские обнаружили и изъяли жесткие диски, черновики, мобильные телефоны, ресивер и роутер.

- В настоящее время материалы проверки зарегистрированы в установленном порядке и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Кроме того, устанавливаются лица, причастные к организации работы игорного клуба.