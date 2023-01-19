Застройщику перинатального центра в Сочи после банкротства отказали во взыскании 888 млн рублей

Строительная компания подала иск против департамента строительства края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевой арбитражный суд отказал застройщику перинатального центра в Сочи во взыскании 888,5 миллионов рублей с властей региона. Информация об этом содержится в картотеке дел.

Строительная компания подала иск против департамента строительства края. Застройщик заявил, что организация понесла убытки во время исполнения двух госконтрактов на 1,6 миллиарда и 570 миллионов рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все работы были завершены еще 20 декабря 2016 года. Заказчик полностью оплатил работу.

Однако истец посчитал, что за расходы по зарплате, аренду стройтехники и упущенную выгода, администрация должны выделить еще деньги. Суд назначил экспертизу. Однако выяснилось, что все затраты уже были включены в стоимость оплаченных работ. То есть, все перечисленное не является убытками.

В итоге, застройщику отказали в выплате 888,5 миллиона рублей.