В магазине сработала противокражная сигнализация, но подросток успел скрыться Фото из архива КП

В Краснодаре 14-летний подросток украл в ТЦ смартфон и сдал в ломбард. На школьника завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в торговом центре по улице Крылатой. В полицию обратилась сотрудница одного из магазинов электроники. Женщина сообщила, что подросток взял с витрины телефон и, не оплатив, вышел из помещения.

В этот момент сработала противокражная сигнализация, но ребенок успел убежать. Ущерб магазину составил более 68 тысяч рублей. Позже полицейские с помощью камер видеонаблюдения нашли и задержали подростка.

Как оказалось, 14-летний житель Динского района сдал украденный телефон в ломбард и получил 35 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды.

- В отношении задержанного расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Ему избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, - сообщили в УМВД по Краснодару.