В Краснодаре направление «Туризм, рестораны» вошло в ТОП-5 востребованных вакансий Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние несколько лет стали смелым вызовом и экспериментом для туристического и ресторанного бизнеса. Тем ни менее, рост турпотока на курорты Краснодарского края продолжает расти, что требует соответствующего сервиса. Эксперты назвали ТОП-5 актуальных профессий в сфере туризма и общественного питания.

- На сервисе Авито Работа представлен большой выбор вакансий в сфере гостеприимства. По нашим данным, общий объём предложений в 2022 году превысил 340 тысяч. Это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Что касается именно Краснодара, то здесь отмечается рост числа вакансий на 9%. - отметили аналитики сервиса.

Специалисты акцентируют внимание и на новых HR-Tech решениях. К примеру, чат-боты на платформе позволяют автоматизировать найм и сократить время от первого контакта с соискателем до его выхода на работу до пары дней.

Особой популярностью пользуются повара. На эту профессию пришлось 22% объявлений от всех вакансий в сфере ресторанного бизнеса. Востребованы не только шеф-повара, но и специалисты начального и среднего уровней.

С развитием отдельных гастрономических проектов активно совершенствуются и сфера доставки еды. По оценкам специалистов, заведения часто ищут курьеров через разные онлайн-сервисы. Кроме того, в этой отрасли часто нуждаются в официантах. Они составляют 7% от всех вакансий. Пекари и бармены составили по 4%, а бариста - 3%.

- Отметим, что ресторанный бизнес и туризм ловко адаптировались к новым реалиям и продолжают активно развиваться. Так, в Краснодаре на Авито Работе вырос спрос на 43% на пиццамейкеров, на 3% — на кондитеров, на 27% — на сушистов, – прокомментировал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Что касается заработной платы, то на высокие предложения могут претендовать специалисты, которые занимаются организацией работы заведения и контролем качества: управляющие - 50000 рублей и технологи общественного питания - 38500 рублей. Средняя зарплата официантов составляет 30000 рублей, бариста — 24000 рублей, пиццамейкеров — 30000 рублей.