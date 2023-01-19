Рекреационный потенциал Апшеронского района будут развивать

В ходе беседы глава муниципалитета рассказал руководителю парламента о задачах, стоящих перед ним и муниципальным образованием в рамках реализации Указов Президента РФ о национальных приоритетах развития, а также о достижении целей, поставленных Губернатором Краснодарского края.

В числе ключевых аспектов развития территории в ходе диалога было названо формирование статуса Апшеронского района как курортной территории. Чему, по словам председателя ЗСК, способствуют его географическое расположение и рекреационный потенциал.

Как отметил Алексей Передереев, для создания необходимой туристской инфраструктуры требуется модернизация инженерных сетей и решение актуальных вопросов газификации и водоснабжения курортных поселков. Решение данной задачи осложняется их расположением в горной зоне.

Принимая во внимание озвученную информацию, Юрий Бурлачко обратил также внимание на необходимость развития такого направления как бальнеолечение.

«У Апшеронского района есть необходимый потенциал. Тем более, что сейчас перед нами стоит задача распределить турпоток в 17 млн человек равномерно по всей территории Кубани. Задача состоит не только в том, чтобы сохранить имеющийся бальнеологические комплекс, но и модернизировать его. А инфраструктурные проблемы могут быть решены через участие в программных мероприятиях и привлечение средств инвесторов», - подчеркнул Юрий Бурлачко.