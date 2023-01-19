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НовостиОбщество19 января 2023 11:11

Семьям из пострадавшего дома в Ейске оплатят аренду жилья до 10 февраля

В декабре деньги перевели 123 семьям
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили уже 264 жителя дома. Фото: администрация региона

Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили уже 264 жителя дома. Фото: администрация региона

Аренду жилья оплачивают жителям пострадавшего дома в Ейске. В ноября выплаты получили 114 семьи, а в декабре - 123. За январь средства переведут до 10 февраля.

- Все остальные выплаты жильцам дома по улице Коммунистической, 20/1 перечислены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили уже 264 жителя дома. По 10 тысяч рублей перечислили 871 человеку. К слову, за вред здоровью 26 жителей смогли получить по 200 тысяч, еще три человека- по 400 тысяч рублей.