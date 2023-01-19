Суд отложил рассмотрение жалоб чаеводов о возвращении государству земли в Сочи

Суд сослался на неявку ряда участников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаеводы пытаются отсудить 3,9 тысячи гектаров земельных участков в Сочи. Предприниматели просили рассмотрел жалобу. Однако Краснодарский краевой суд отложил данное дело, сославшись на неявку ряда участников.

- Фермеры расценили это как положительный знак, связанный с желанием властей защитить их интересы, - рассказал «Ъ-Кубань» адвокат сельхозпроизводителей Адлера Михаил Школьник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд отложил рассмотрение жалоб до 2 марта 2023 года.