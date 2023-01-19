На Кубани директор юрфирмы украл у клиентов более 700 тысяч рублей

Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани директор юридической фирмы украл у клиентов более 700 тысяч рублей. Мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 34-летний мужчина руководил юридической фирмой в Ейске. Директор организации договорился с жителем помочь обжаловать приговор по уголовному делу его сына. Обвиняемый три года получал деньги, но условия договора не выполнил. Когда клиент попросил отчитаться о работе, мужчина перестал выходить на связь.

Как выяснилось, жертвами мошенничества стали еще один житель. Директор фирмы пообещал помочь в решении вопроса по судебному иску потерпевшему, но не выполнил условия и, получив деньги, перестал выходить на связь.

Всего обвиняемый «заработал» более 740 тысяч рублей. Теперь мужчину будут судить.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.