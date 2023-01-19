Орлята поступили в Академию юных дипломатов

Школьники знакомятся с основами дипломатии, учатся искать компромиссы, работать в команде и получают знания о культурно-историческом наследии России.

В «Орленок» приехали около 200 школьников из Приморского и Пермского краев, Республики Башкортостан, Нижегородской и Пензенской областей. Это представители детских и молодежных общественных организаций, активисты органов самоуправления школ, интересующиеся изучением языков, историей и культурой России, победители конкурсов по исследовательской деятельности.

«Участники программы – команда единомышленников, где каждый наполнен идеями сохранения мира и заботы об окружающих людях. В ходе обучения школьники развивают качества и навыки, присущие настоящему дипломату: коммуникабельность, организованность, внимательность, эрудированность, навык публичных выступлений, ораторское мастерство, любовь к Родине, дисциплинированность», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Орлята знакомятся с основами дипломатии и Военно-морского флота России, с географическими открытиями мореплавателей и их дипломатическими миссиями. В рамках программы мальчишки и девчонки учатся договариваться, работать в команде.

В ходе смены ребята проходят обучение в Академии юных дипломатов «Орленка». Через игры, интерактивные и прикладные занятия, поисковые и проектные команды, реализацию инициатив подростки получают знания в области исторического, культурного, природного наследия России. Орлята знакомятся с образом моряка-дипломата и вкладом русских моряков в географическое и культурное устройство мира.

«Я рад принимать участие в смене, посвященной дипломатии. Для меня это умение общаться, понимать друг друга, находить общий язык и компромиссы в сложных вопросах. Каждый день я получаю знания о том, как грамотно взаимодействовать со сверстниками и старшими ребятами, как слушать и слышать собеседника», – рассказал Егор Опряткин из Перми.

Завершится образовательная программа гала-концертом «Душа моя – Россия». Каждый подросток получит сертификат участника Академии, а орлята, реализовавшие свои идеи и проекты, – звание «Юный посол «Орленка».