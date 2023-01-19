Расследование завершено Фото из архива КП

В Абинске вандалы разбили 30 памятников на сельском кладбище. Мужчин будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 24-летний и 27-летний местные жители разбили около 30 надмогильных сооружений на сельском кладбище и похитили металлические трубы. Позже они сдали украденный металл они сдали в пункт приема, а полученные деньги потратили.

Кроме того, обвиняемые пробрались в местный реабилитационный центр, из которого вынесли имущество. Ущерб учреждению составил около 24 тысяч рублей.

- На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.