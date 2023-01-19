МТС продолжает программу цифровизации малых населенных пунктов Краснодарского края

В 2022 году двадцать три малых населенных пункта на территории Краснодарского края получили возможность пользоваться устойчивой связью, голосовыми сообщениями и качественным интернетом. Благодаря работе специалистов МТС, эти услуги стали доступны 11000 кубанцам, проживающим в отдаленных поселках и хуторах (каждый - численностью порядка трехсот человек).

Для этого за истекший год были построены дополнительные базовые станции в тринадцати районах, большая часть из них приходится на Кущевский. В Староминском районе, в хуторе Веселом, где проживает всего 192 человека, теперь тоже можно пользоваться мобильной связью последнего поколения. Ранее в таких населенных пунктах эта возможность либо полностью отсутствовала, либо сигнал от станций, расположенных на значительном расстоянии, доходил с перерывами.

В географически сложных случаях инженеры МТС часто применяют нестандартные решения. Например, в Абинском районе использовали солнечные батареи, а в некоторых поселениях Туапсинского района связь и интернет помогло обеспечить сотрудничество с компанией «Ростелеком».

Программа цифровизации малых населенных пунктов Кубани была запущена компанией МТС в 2017 году. На сегодняшний день благодаря этой инициативе около 320 тысяч человек, проживающих в горных и труднодоступных местах, теперь могут пользоваться мобильной связью, интернетом и другими цифровыми услугами в полном объеме.