Губернатор Кубани поручил ответить на все 14 тысяч обращений, поступивших на «Прямую линию» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители Кубани направили более 14 тысяч обращений на «Прямую линию» губернатора. Об этом сообщили на совещании по итогам прямого эфира, прошедшего 12 января.

Глава региона поручил ответить на все вопросы, поступившие от жителей края.

- Многие обращались ко мне, потому что отчаялись искать помощи в многочисленных инстанциях, устали получать отписки, - отметил Вениамин Кондратьев. - Необходимо выстроить системную работу так, чтобы каждый ответ был максимально конкретным, лишенным формализма.

Большинство вопросов на «Прямую линию» губернатора поступило из Краснодара, Анапы, Туапсинского, Белореченского и Славянского районов. Из них 35% касались проблем ЖКХ, 16% - транспорта и дорожного хозяйства, 10% - соцобеспечения, 9% - градостроительства, 7% - здравоохранения. Как отметил глава региона, часть обращений можно решить на муниципальном уровне за короткие сроки

- Все поручения, данные в рамках «Прямой линии», должны быть исполнены, - добавил Вениамин Кондратьев.

В настоящее время вопросы от жителей отправлены в профильные органы. На рассмотрение отводится 30 дней.

- Действует рабочая группа, каждое обращение будет тщательно отработано. Будет выборочная проверка, чтобы ответы не дублировались. После «Прямой линии» уже решили более 200 вопросов, - отметил директор департамента внутренней политики администрации региона Александр Топалов.