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НовостиОбщество19 января 2023 14:01

В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили аварию на теплотрассе

Тепло и горячую воду вернут в дома жителей в ближайшее время
Светлана ОВДЕЙ
Ранее из-за аварийных работ без тепла и горячей воды остались 38 тысяч жителей Фото из архива КП

Ранее из-за аварийных работ без тепла и горячей воды остались 38 тысяч жителей Фото из архива КП

В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили аварию на теплотрассе. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

Напомним, специалисты проводили аварийные работы по улице Сормовской, 102. Без отопления 19 января остались 166 жилых домов или 38 тысяч краснодарцев. Тепло также пропало в 22 социальных объектах.

К вечеру специалисты завершили работы на аварийном участке. Планировалось заменить три метра трубы теплоснабжения.

- В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода, - уточнили в МЦУ Краснодара.