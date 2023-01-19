Строительство трассы между Джубгой и Сочи планируют начать в 2027-2028 годах Фото: admkrai.krasnodar.ru

Строительство трассы между Джубгой и Сочи планируют начать в 2027-2028 годах. Об этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на брифинге в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

Уточняется, что обход Адлера начнут проектировать уже в 2023 году.

- В планах вообще построить трассу от Джубги до Сочи, и тогда от Петербурга, Москвы мы можем в Краснодар доехать через Джубгу до Сочи, - сообщил Вячеслав Петушенко. - Пока мы рассматриваем 2027-2028 годы, без каких-либо светофоров и пересечения в одном уровне.

Реализация первого этапа проекта «Южный кластер» позволит решить проблему пробок на трассе от Джубги до Сочи.

- Эти 170 км от Джубги до Сочи мы сегодня едем со средней скоростью 30 км/ч - шесть часов, - отметил Вячеслав Петушенко.

Проект «Южный кластер» ранее представили на форуме Таврида в Крыму. Он оценивается в 1,4 триллиона рублей и включает новую платную трассу Джубга - Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.