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19 января 2023 14:30

На Кубани нет уголовных дел из-за ошибочной мобилизации

Об этом "КП"-Кубань" в эксклюзивном интервью сообщил первый замглавы кубанского Следкома
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Александ Нихаев

Александ Нихаев

На Кубани нет уголовных дел, возбужденных из-за ошибочной мобилизации. Об этом "КП"-Кубань" в эксклюзивном интервью сообщил первый замглавы кубанского Следкома.

- Уголовные дела по таким фактам не возбуждались. Государство и наши краевые власти стараются оперативно реагировать на возникающие у мобилизованных граждан и членов их семей проблемы. Вместе с тем горячая линия в следственном управлении продолжает функционировать и сотрудники управления готовы оказать необходимое содействие по вопросам мобилизации, - пояснил Александр Нихаев.

Подробнее читайте в интервью "КП"-Кубань".