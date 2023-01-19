Новый ФАП находится в поселке Октябрьском Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Тимашевском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Медучреждение находится в поселке Октябрьском. В ФАПе установили такое оборудование, как дефибриллятор, аппарат ЭКГ, фармацевтические холодильники, сухожаровые шкафы, бактерицидные облучатели и мебелью

- В новом ФАПе проводят консультации, осмотр, диспансеризацию и, что немаловажно, вакцинацию как взрослых, так и маленьких пациентов, – отметила главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

Кроме того, жители поселке могут пройти профилактические осмотры, сделать забор анализов в краевую и районную лаборатории и записаться к врачам-специалистам в Тимашевск.