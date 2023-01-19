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НовостиОбщество19 января 2023 14:55

Храм построят в районе Западного обхода Краснодара

Разрешительный документ подписали 19 января
Светлана ОВДЕЙ
Проект храма в районе Западного обхода Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проект храма в районе Западного обхода Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Храм построят в районе Западного обхода Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Разрешительный документ подписали 19 января в департаменте архитектуры и градостроительства краевого центра. Трехэтажный храм имени Сорока Севастийских мучеников появится на территории ЖК «Самолет».

- Богослужения смогут посещать порядка полутысячи прихожан - сейчас им приходится ютиться во временном деревянном храме на въезде в ЖК, - уточнили в мэрии Краснодара.

Начать работы на участке планируют уже в ближайшее время, а завершить строительство – до конца 2025 года.

- Православную церковь возведут по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, - добавили в городской администрации.