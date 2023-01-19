Более 9 тысяч человек приняли участие в крещенских омовениях в Краснодаре

Крещение Господне - один из главных православных праздников. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Более 9 тысяч жителей и гостей Краснодара посетили богослужения и окунулись в крещенские купели. В краевом центре было оборудовано девять мест для купаний. За безопасностью людей следили спасатели, медики, казаки и полицейские. Всего было задействовано 85 человек, четыре плавсредства и восемь аварийно-спасательных автомобилей

- Самыми популярными местами крещенских купаний у краснодарских верующих стали берег озера Старая Кубань, купель на реке Кубань у храма Рождества Христова и купель храма Рождества Богородицы в станице Старокорсунской. Только там окунулись в воду около 2,5 тыс. человек, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Праздник Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января, еще называется Богоявлением. Согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса Христа в реке Иордан Бог явился в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа.