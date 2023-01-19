Более 347,7 млн рублей были израсходованы на Кубани в рамках нацпроекта «Культура»

Музеи Кубани получили новое интерактивное оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Культура». Общий объем финансирования в 2022 году из бюджетов всех уровней составил 347,7 млн рублей.

- Все задачи, стоявшие перед кубанским министерством культуры Краснодарского края задачи в рамках национального проекта «Культура» были выполнены на 100%. В 2023 году работа продолжается, – рассказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

В 2023 году завершится строительство клуба в поселке Сукко. Также будет продолжена работа по оснащению краевых музеев и школ искусств. Учреждения культуры получат современное оборудование, дидактические материалы и новые музыкальные инструменты.