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НовостиПроисшествия19 января 2023 19:38

В Краснодаре пьяный дебошир оказал сопротивление полицейским

Мужчина вел себя агрессивно и стучал по припаркованным автомобилям
Евгения ХАЛИКОВА
Дебошира поместили в камеру административно задержанных.

Дебошира поместили в камеру административно задержанных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы жилого комплекса «Дыхание» на улице Летчика Позднякова вечером 19 января были испуганы неадекватным поведением мужчины. Он вел себя агрессивно, громко кричал, нецензурно выражался и стучал по припаркованным автомобилям. На место приехали сотрудники полиции.

- Мужчина оказал сопротивление и пытался вырваться. Предположительно он находился в состоянии опьянения. На него завели протокол за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Дебошир пытался оказать сопротивление полиции. Но в итоге был задержан и доставлен в полицейский участок. Сейчас он суда в камере административно задержанных.