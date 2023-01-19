В Краснодаре пьяный дебошир оказал сопротивление полицейским

Дебошира поместили в камеру административно задержанных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы жилого комплекса «Дыхание» на улице Летчика Позднякова вечером 19 января были испуганы неадекватным поведением мужчины. Он вел себя агрессивно, громко кричал, нецензурно выражался и стучал по припаркованным автомобилям. На место приехали сотрудники полиции.

- Мужчина оказал сопротивление и пытался вырваться. Предположительно он находился в состоянии опьянения. На него завели протокол за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Дебошир пытался оказать сопротивление полиции. Но в итоге был задержан и доставлен в полицейский участок. Сейчас он суда в камере административно задержанных.