В Сочи эвакуировали жильцов из горящей многоэтажки

В жилом доме загорелся мансарда. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи 19 января загорелся мансардный этаж в многоквартирном доме по улице Тимирязева. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 21.39.

- Уже через минуту к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 21:49 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожарные установили, что огнем охвачена площадь 120 кв.м. Проведена разведка 2 звеньями газодымозащитной службы. Всех жильцов дома эвакуировали. В ликвидации пожара задействованы 17 человек личного состава и шесть единиц техники.