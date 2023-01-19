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НовостиОбщество19 января 2023 19:47

В Сочи эвакуировали жильцов из горящей многоэтажки

Возгорание произошло на мансардном этаже
Евгения ХАЛИКОВА
В жилом доме загорелся мансарда. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В жилом доме загорелся мансарда. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи 19 января загорелся мансардный этаж в многоквартирном доме по улице Тимирязева. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 21.39.

- Уже через минуту к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 21:49 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожарные установили, что огнем охвачена площадь 120 кв.м. Проведена разведка 2 звеньями газодымозащитной службы. Всех жильцов дома эвакуировали. В ликвидации пожара задействованы 17 человек личного состава и шесть единиц техники.