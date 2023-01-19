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НовостиЭкономика19 января 2023 20:33

На Кубани увеличат производство саженцев винограда

В 2023 году в крае произведут 4,8 млн штук саженцев
Евгения ХАЛИКОВА
Саженцы будут использованы для закладки новых виноградников. Фото: пресс-службы Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Саженцы будут использованы для закладки новых виноградников. Фото: пресс-службы Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Краснодарском крае вырастет производство саженцев винограда. Как сообщает РБК Краснодар в 2023 году в крае планируют произвести до 4,8 млн штук растений возрастом от одного до двух лет. Это на 23% больше, чем в 2022 году.

- При потенциальной площади виноградных насаждений 70 тыс. га и средней плотности закладки 2,5 тыс. кустов на гектар, необходимо каждый год производить до 10,5 млн саженцев винограда, — рассказали в Минсельхозе Краснодарского края.

Выращивание молодых виноградных кустов на Кубани занимаются четыре питомника. Ежегодно они производят порядка 4,5 млн саженцев. На закладку новых насаждений и уход за виноградниками выделили более 729 млн рублей из краевого и федерального бюджетов.

За последние годы край добился высоких результатов в виноградарстве и виноделии. В прошлом году наши аграрии собрали более 200 тысяч тонн винограда. Рассчитываем, что в этом году результат будет не хуже.