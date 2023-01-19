В Краснодаре будут судить таксиста за езду по встречной полосе

Таксиста не смутили автомобили, едущие ему навстречу. Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре сотрудники полиции установили личность водителя, который ехал по полосе встречного движения на улице Уральской. Видеозапись с автомобилистом попала соцсети и привлекла внимание городских автоинспекторов.

- На записи с видеорегистратора, опубликованной в местном Telegram-канале видно, что таксист выворачивает из проулка на одностороннюю четырехполосную Уральскую и движется навстречу другим машинам. Автомобилиста, видимо, не смутили дорожные знаки, разметка и даже встречный поток автомобилей, - рассказали в УМВД России по Краснодару.

Рассеянным водителем оказался 45-летний таксист. В отношении него составлен административный протокол. Теперь суд должен решить - оштрафовать мужчину на 5 тысяч рублей или же лишить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.