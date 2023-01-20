Погода в Адыгее 20 января 2023: температура идет на спад

Узнали, какой будет погода в Адыгее 20 января 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 20 января 2023 года.

В Адыгее 20 января небо затянут облака. Температура воздуха поднимется днем до +14 градусов. Ветер восточный, его порывы будут достигать трех метров в секунду. Ночью температура опустится до +1 градуса. Порывы ветра не увеличатся.

В Лаго-Наки также сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +15 градусов. Ветер юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +2 градусов. Ветер юго-восточный 2 м/с.