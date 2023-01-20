Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 5:08

В Краснодарском крае 20 января воздух прогреется до +19 градусов

Синоптики обещают теплую погоду
Валерия ГОДОВНИКОВА
День пройдет без осадков

День пройдет без осадков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае под конец недели сохранится теплая погода. 20 января в утренние часы по городу возможен туман.

В краевой столице день пройдет без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +9..+11 градусов. Ветер восточный, его порывы могут достигать 4-9 метров в секунду.

На Черноморском побережье синоптики обещают весенне тепло. Столбики термометров покажут +19 градусов. Однако, будет ветренно. Местами порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью +2..-3 градуса, местами на Азовском побережье +3..+8 градусов; днем +5..+10 градусов, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре. - В горах температура воздуха ночью опустится до -1..-6 градусов, днем ожидается +3..8 градуса.