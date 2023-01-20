В Краснодаре школьникам расскажут об опасностях в интернете

Онлайн-уроки пройдут в школах

Единый урок безопасного интернета пройдет 24 января. К нему подключатся и школьники Краснодара.

- На онлайн-уроке дети узнают об опасностях в интернете, о фейках и различных мошенничествах. Специалисты объяснят, к чему может привести участие в сомнительных флешмобах и играх, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Краснодаре были случаи, когда дети играли в игру «Спрятаться на один день». Школьников находили здоровыми и невредимыми.

Трансляцию проведет Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, также в беседе будут участвовать спасатели.