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НовостиОбщество20 января 2023 5:09

В Краснодаре школьникам расскажут об опасностях в интернете

На уроках проведут обучающие онлайн-трансляции
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Онлайн-уроки пройдут в школах

Онлайн-уроки пройдут в школах

Единый урок безопасного интернета пройдет 24 января. К нему подключатся и школьники Краснодара.

- На онлайн-уроке дети узнают об опасностях в интернете, о фейках и различных мошенничествах. Специалисты объяснят, к чему может привести участие в сомнительных флешмобах и играх, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Краснодаре были случаи, когда дети играли в игру «Спрятаться на один день». Школьников находили здоровыми и невредимыми.

Трансляцию проведет Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, также в беседе будут участвовать спасатели.