Десять улиц Центрального района Сочи отключили от газа из-за ремонта

Полностью восстановить газоснабжение планируют до 22 января. Фото: МЦУ Сочи

В Сочи десять улиц Центрального района остались без газоснабжения. Это связано с тем, что на улице Бамбуковой – переулке Рахманинова проводились ремонтно-профилактические работы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с 19 января 08:00 часов без газа в домах остались улиц: Бамбуковая, Рахманинова, Политехническая, Пирогова, Инжирная, Виноградная, Госпитальная. Также газоснабжение открыли на переулках Инжирный, Рахманинова, Городской.

- В связи с ремонтными работами частично перекрыто движение автотранспорта в районе домов на улице Бамбуковой, 44/Б и на переулке Рахманинова, 77, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

На данный момент, производится подключение газа. Полностью восстановить газоснабжение планируют до 22 января.