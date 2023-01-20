Жители четырех населенных пунктов Адыгеи останутся без света из-за ремонтных работ

Отключение электроэнергии произведут из-за ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители четырех населенных пунктов Майкопского района Адыгеи временно останутся без света. Отключение электроэнергии произведут из-за ремонтных работ.

- В промежутке времени с 9 до 16 часов в связи с производством неотложных работ в режиме безопасности возможны локальные ограничения подачи электричества, - рассказали в пресс-службе Адыгейских электросетей.

В станице Ханской частичное отключение электроэнергии затронет улицу Кооперативную, Веселую и переулок Кооперативный. Также без света останутся жители поселка Мирного.

Кроме того, без электричества могут остаться жители поселка Тульского по следующим улицам: Ягодная, Цветочная, Западная, переулки Ягодный и Казачий.

А также жители поселка Цветочного по нескольким улицам: Садовая, Школьная, Шоссейная, Солнечная, Луговая, Буденного, Победы, Клубная, Северная, Полевая и переулки Школьный и Садовый.